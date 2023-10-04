"التعليم" تستعد لإطلاق حوار مجتمعى حول تطوير منظومة الثانوية العامة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الحوار المجتمعي الذي ستطلقه الوزارة قريبًا من أجل تطوير المرحلة الثانوية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الحوار سيشارك فيه كل أطراف المنظومة، سواء كانوا طلابا أو أولياء أمور أو معلمين أو خبراء تربية.

وأوضحت أن الحوار سيحدث على مستوى المحافظات ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين في المحافظات، ليتم الخروج منه بتوصيات يتم العمل عليها قريبًا.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدريس المناهج القومية وكتاب القيم والأخلاق، موجهًا بالتركيز على القيم المطلقة، وأن يتم تدريسها من خلال الأنشطة وليس كمعلومات فقط مع وجود قدوة للطلاب لتعلم القيم الوجدانية.

وأضاف الوزير، أنه جارٍ إعداد حقيبة تدريبية حول دور المدرسة فى ترسيخ قيم المواطنة للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديرى المدارس، وتفعيل دور المدرسة فى إبراز المواطنة بمفهومها الواسع والولاء والانتماء والمشروعات القومية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وذلك بمشاركة كل الأطراف والخبرات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن ما تم من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو امتداد لتطوير المرحلة الابتدائية.

وأشار إلى أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة أو Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

ولفت إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتحقيق عدد من المستهدفات المتمثلة في تطوير المناهج التعليمية التي تعد الطلاب بما يتواكب مع متطلبات وظائف المستقبل بالتوازي مع تدريب وتأهيل المعلمين باستمرار بهدف تحقيق التنمية المهنية الشاملة والمستدامة لهم، عبر تنفيذ حقائب تدريبية متنوعة ومطورة، فضلا عن مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية وهو ما يتم تنفيذه حاليا والذي أثبت نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهداف الوزارة بتطوير التعليم الفني.