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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال أيام.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

تابلت الثانوية العامة
تابلت الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن تسليم التابلت لطلاب المدارس، يكثر التساؤل عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 عبر جوجل، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي 2023-2024 بمختلف المدارس في يوم السبت الماضي الموافق 30 من سبتمبر 2023. 

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

لذلك يستعرض "الدستور"، لطلبة الصف الأول الثانوي وجميع أولياء أمورهم، موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 لعام لطلاب الصف الأول الثانوي. 

نوفمبر.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة لطلبة الصف الأول الثانوي

ومن المقرر أن سيتم تسليم التابلت لطلبة الصف الأول الثانوي لعام 2024، في مختلف المدارس وتكون خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وسيتم الانتهاء من تسليمه مع بدء نوفمبر المقبل، كما أن أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة. 

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، خلال وقت سابق، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت، وهي كالتالي:

  • صورة من شهادة الميلاد للطالب.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر.
  • إيصال من تأمين التابلت الأصلي عقب سداد المبلغ التأميني فبمكتب البريد وصورتين من الإيصال.
  • إقرار من تسليم التابلت من المدرسة.
  • إقرار بتسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

موعد دفع القسط الأول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 

وحددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ميعاد القسط الأول لكافة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2023، بالقرار الوزاري (رقم 163) والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات وتكون مقابل الخدمات الإضافية التي سيتم تحصيلها من قبل طلاب وطالبات المدارس في مختلف مراحل التعليم العام والفني، كالتالي:

  1. القسط الأول للمصروفات الدراسية في شهر أكتوبر 2023.
  2. القسط الثاني للمصروفات الدراسية في شهر يناير 2024.
  3. القسط الثالث للمصروفات الدراسية في شهر مارس 2024.

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فيما أن حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات وتكون مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلبة المدارس، في جميع المراحل التعليمية المختلفة وهي كما يلي:

  • 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
  • 212.60 جنيه للحلقة الإعدادية.
  • 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.
  • 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
  • 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 - 5) سنوات.
  • 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته  (3 - 5) سنوات.
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