المصروفات الدراسية 2024 جميع المراحل التعليمية.. قيمتها وطرق سدادها

مع انطلاق الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، يبحث أولياء الأمور عن المصروفات الدراسية 2024 جميع المراحل التعليمية لسدادها من خلال مكتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وفقا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 والصادر في أول شهر سبتمبر الجاري.

المصروفات الدراسية 2024 جميع المراحل التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سداد المصروفات الدراسية 2024 جميع المراحل التعليمية من خلال حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعلمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري حيث يحصل ولي الأمر على إيصال سداد يتم تقديمه للمدرسة المقيد بها الطالب.

ويسدد ولي الأمر الرسوم الدراسية والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدي إلى أبنائهم طوال العام الدراسي الجاري 2023-2024 والتي تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى الطالب التعليمية في ظل مناهج حيوية ومهارات يكتسبها الطالب في جميع المواد الدراسية.

قيمة مصروفات الدراسة لطلاب المدارس 2024

يمكن سداد المصروفات الدراسية على 3 أقساط طوال العام الدراسي نظرا لتسهيل إجراءات السداد على أولياء الأمور خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 وهى كما يلي:-

مصاريف مرحلة رياض الأطفال

قيمة المصروفات 306.6 جنيه تسدد على أقساط الأول 130 جنيه والثاني 88.60 جنيه والثالث 88 جنيه.

مصاريف المرحلة الابتدائية

قيمة المصروفات 306.6 جنيه تسدد على أقساط الأول 130 جنيه والثاني 88.60 جنيه والثالث 88 جنيه.

مصاريف المرحلة الإعدادية

قيمة المصروفات 2014.60 جنيه تسدد على أقساط الأول 103 جنيه والثاني 56 جنيه والثالث 55.60 جنيه.

مصاريف الصف الأول الثانوي

قيمة المصروفات 527.6 جنيه تسدد على أقساط الأول 227 جنيه والثاني 150.60 جنيه والثالث 150 جنيه.

مصاريف الصف الثاني الثانوي

قيمة المصروفات 512.60 جنيه تسدد على أقساط الأول 212 جنيه والثاني 150.60 جنيه والثالث 150 جنيه.

مصاريف الثانوية العامة

قيمة المصروفات 512.60 جنيه تسدد على أقساط الأول 212 جنيه والثاني 150.60 جنيه والثالث 150 جنيه.