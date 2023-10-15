الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة ويحيل العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية للتحقيق

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

 واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية في أسبوعها الثاني بتفقده مسار العملية التعليمية بمدرستي جميمة الإعدادية المشتركة وجميمة الإبتدائية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية شرق المحافظة.

_ إحالة جميع العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية  للتحقيق

 

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة جميع العاملين بمدرسة جميمة الإعدادية  للتحقيق للأهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم وعدم الانضباط الإداري كذلك إحالة أربعة معلمين بجميمة الابتدائية لجهات التحقيق للاهمال في أداء واجباتهم الوظيفية المنوطة بهم. 

_ الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية

وفي ختام جولته الميدانية أكد شحاته مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية خاصة بمدارس القري  الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بها مضيفًا أنه علي جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية  لتقديم مناخ تربوي مناسب ومحتوي تعليمي متطور يساهم في تنشئة جيل واع مستنير يتسلح بالعلم والمعرفة قادر علي تحمل المسئولية والنهوض بوطننا الغالي مصر.

وكان قد قدم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، التهنئة للطالبة جويا مايكل جميل عياد بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، والتي حققت المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في مسابقة الكاربكاتير الصحفي للمرحلة الثانوية، وكذلك ملك حسام حسني الرشيدي الطالبة بمدرسة الروضة الإعدادية، لحصولها على المركز الخامس جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية.

تحقيق التميز الصحفي جمهوريا 

 

كما قدم وكيل تعليم مطروح، الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطالبتين، والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا متمنيا مزيدًا من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد.

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