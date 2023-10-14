السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": الصحافة المدرسية ثاني وخامس الجمهورية بمسابقة الكاريكاتير

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قدم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، التهنئة للطالبة جويا مايكل جميل عياد بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، والتي حققت المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في مسابقة الكاربكاتير الصحفي للمرحلة الثانوية، وكذلك ملك حسام حسني الرشيدي الطالبة بمدرسة الروضة الإعدادية، لحصولها على المركز الخامس جمهوريا في ذات المسابقة للمرحلة الإعدادية.

تحقيق التميز الصحفي جمهوريا 

كما قدم وكيل تعليم مطروح، الشكر والتقدير لمدير عام الشؤون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية والمشرفين والمعلمين على مجهوداتهم مع الطالبتين، والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا متمنيا مزيدًا من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد.

تحقيق مركز تنمية القدرات والموهبين المركز الخامس جمهوريا 

وهنأ وكيل تعليم مطروح، توجيه عام التربية الفنية بعد تحقيق مركز تنمية القدرات والموهبين المركز الخامس جمهوريا في مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني خلال النشاط الصيفي مقدما الشكر لطاقم العمل من موجهين ومعلمين ومعلمات.

وفى سياق أخر، كان قد ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة وكيل إدارة مطروح التعليمية في ديوان عام المديرية بمدينة مرسي مطروح.

تفاصيل اللجنة المشكلة 

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن اللجنة ضمت في عضويتها كلا من إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وصباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، وجمال قنديل، مدير عام التعليم العام، كما ضمت اللجنة في عضويتها منال أحمد جبر، مدير إدارة الشئون القانونية، ودينا عبدالله إمام، مدير إدارة التنسيق.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن اللجنة قامت بأداء عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كل عناصر التقييم لتلك الوظيفة الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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