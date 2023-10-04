الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. قيمة مصاريف المدارس الحكومية 2024 وكيفية دفعها بالتقسيط

المدارس
المدارس

مع بدء العام الدراسي الجديد شغل أذهان أولياء أمورهم معرفة قيمة مصاريف المدارس الحكومية 2024، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى عن موعد الدفع للقسط الأول للمصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد 2023.

هل يمكن تقسيط مصاريف المدارس الحكومية 2024 

وفي هذا السياق تنشر «الدستور»، مواعيد سداد اقساط المصروفات المدرسية لعام 2023.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه يتاح تقسيط مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد 2023-2024، و1لك بموجب القرار الوزاري (رقم 163) الذي سيحدد الرسوم والغرامات والاشتراكات وتكون مقابل الخدمات الإضافية التي سيتم تحصيلها من طلبة المدارس في متنوع مراحل التعليم العام والتعليم الفني.

كيفية دفع المصروفات المدرسية 2023

وأوضحت «التربية والتعليم» في مصر أنه يتاح سداد المصاريف الدراسية لجميع المراحل التعليمية المختلفة وتكون على ثلاث أقساط، على أن سيتم دفع أقساط المصروفات الدراسية وتكون في حساب صندوق دعم والتمويل والإدارة والتشييد للمشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد سداد اقساط المصروفات المدرسية 2023

  • يتم سداد القسط الأول وتكون بقيمة 50% من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل 2023.
  • يتم سداد القسط الثاني وتكون بنسبة 30% من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد خلال شهر يناير 2024.
  • يتم سداد القسط الثالث وتكون بنسبة 20% من المصروفات الدراسية الخاصة في العام الدراسي الجديد خلال شهر مارس 2024.

المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023

بلغت مصروفات المدارس الحكومية لطلاب الصف الأول رياض أطفال: مبلغ 305 جنيهات

بلغت مصروفات المدارس الحكومية لطلاب الصف الأول رياض أطفال لأبناء عاملين: قيمة 171.05 جنيه

بلغت مصروفات المدارس الحكومية لطلاب الصف الأول رياض أطفال الفئات المعفاة: 37.10 جنيه

مصاريف الصف الأول الابتدائي لعام 2024 وباقي المرحلة الابتدائية

مصاريف الصف الأول الابتدائي لعام 2024 وباقي المرحلة الابتدائية: 305 جنيهات.

مصاريف الصف الأول الابتدائي لعام 2024 وباقي المرحلة الابتدائية لأبناء عاملين 171.05 جنيه.

مصاريف الصف الأول الابتدائي لعام 2024 وباقي المرحلة الابتدائية للفئات معفاة 37.10 جنيه.

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مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023 المرحلة الإعدادية: 205 جنيهات.

 مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023 المرحلة الإعدادية لأبناء عاملين 119.50 جنيه.

مصاريف المدارس الحكومية لعام 2023 المرحلة الإعدادية للفئات معفاة 34 جنيها.

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