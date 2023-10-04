الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 ومواعيد الأقساط

طلاب
طلاب

مع بداية الدراسة يحرص أولياء الأمور على معرفة كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لسداد كافة المصروفات الدراسية، تسهيلًا للأمر عليهم، بدلًا من الذهاب للأبنية التعليمية، وذلك تحت إطار اتجاه الدولة للرقمنة.

كيفية دفع مصاريف المدارس عبر فوري 2023 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، ومواعيد أقساط المدارس.

ويمكن لأولياء أمور الطلاب دفع المصروفات عبر كود دفع مصاريف المدارس فوري لعام 2023، وذلك فضلًا عن طرق أخرى طبق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر خلال وقت سابق والتي يحق لأولياء الأمور دفعها وتكون بطريقتين الأولى بشكل كامل، والثانية تكون بنظام الأقساط تدفع في مواعيد منتظمة والتي قد جاءت كالتالي:

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023

ويمكن دفع المصروفات الدراسية لجميع طلاب المدارس بشكل كامل، وذلك من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري لعام 2023 بالمنافذ على الكود رقم 666.

ولدفع المصروفات الدراسية من خلال شكل أقساط عبر منافذ فوري كود 66609.

ويتضمَّن كود دفع مصاريف المدارس فوري لعام 2023، كافة البيانات الشخصية للطالب، والتي ستتضمن الاسم الرباعي للطالب وفقا للمكتوب في شهادة الميلاد، محل إقامة الطالب، والمرحلة التعليمية للطالب، واسم المدرسة، وتنصح وزارة التربية والتعليم ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

مع بدء الدراسة..أطعمة يجب وضعها في اللانش بوكس تقوى مناعة طفلك وتزيد تركيزه

رئيس جامعة المنصورة يتفقد انتظام الدراسة في 3 كليات

مواعيد أقساط المدارس 2023

ويتم دفع مصروفات المدارس الحكومية وستكون على 3 أقساط وهي كالتالي:

  1. الموعد الأول في مصروفات المدارس الحكومية لسداد القسط الأول للعام الدراسي، بداية من الأول من أكتوبر 2023.
  2. أما الميعاد الثاني في مصروفات المدارس الحكومية لسداد القسط الثاني في يناير 2024.
  3. ويكون القسط الأخير مصروفات المدارس الحكومية من المصروفات المدرسية فيستحق في مارس 2024.

وكانت قد أكدت في وقت سابق التربية والتعليم المصرية أن سداد جميع المصروفات من خلال كافة منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك يكون من خلال الرقم القومي للطالب المقيد في شهادة الميلاد.

كود دفع مصاريف المدارس فوري دفع مصاريف المدارس فوري 2023 دفع مصاريف المدارس فوري مصاريف المدارس فوري 2023 المدارس فوري 2023 ومواعيد الأقساط دفع مصاريف المدارس مصاريف المدارس

مواد متعلقة

عاجل.. مصاريف المدارس الحكومية 2023 ومواعيد السداد

مصاريف المدارس الحكومية 2024 لجميع الصفوف الدراسية

"التعليم" تُعلن انتظام الدراسة بجميع المدارس بنسبة حضور للطلاب تتجاوز 90%

حقيقة منح مدارس الجيزة إجازة اليوم.. وانتظام الدراسة

الآن خطوات الاستعلام عن دفع مصاريف المدارس للطلاب خلال العام المقبل 2023-2024

مصاريف المدارس الحكومية 2023.. من رياض الأطفال حتى الثانوية

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

حازم عمر يجرى الكشف الطبى استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

تأجيل معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه لـ19 أكتوبر

عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل