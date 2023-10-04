متاح.. كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 ومواعيد الأقساط

مع بداية الدراسة يحرص أولياء الأمور على معرفة كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لسداد كافة المصروفات الدراسية، تسهيلًا للأمر عليهم، بدلًا من الذهاب للأبنية التعليمية، وذلك تحت إطار اتجاه الدولة للرقمنة.

كيفية دفع مصاريف المدارس عبر فوري 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، ومواعيد أقساط المدارس.

ويمكن لأولياء أمور الطلاب دفع المصروفات عبر كود دفع مصاريف المدارس فوري لعام 2023، وذلك فضلًا عن طرق أخرى طبق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر خلال وقت سابق والتي يحق لأولياء الأمور دفعها وتكون بطريقتين الأولى بشكل كامل، والثانية تكون بنظام الأقساط تدفع في مواعيد منتظمة والتي قد جاءت كالتالي:

كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023

ويمكن دفع المصروفات الدراسية لجميع طلاب المدارس بشكل كامل، وذلك من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري لعام 2023 بالمنافذ على الكود رقم 666.

ولدفع المصروفات الدراسية من خلال شكل أقساط عبر منافذ فوري كود 66609.

ويتضمَّن كود دفع مصاريف المدارس فوري لعام 2023، كافة البيانات الشخصية للطالب، والتي ستتضمن الاسم الرباعي للطالب وفقا للمكتوب في شهادة الميلاد، محل إقامة الطالب، والمرحلة التعليمية للطالب، واسم المدرسة، وتنصح وزارة التربية والتعليم ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

مواعيد أقساط المدارس 2023

ويتم دفع مصروفات المدارس الحكومية وستكون على 3 أقساط وهي كالتالي:

الموعد الأول في مصروفات المدارس الحكومية لسداد القسط الأول للعام الدراسي، بداية من الأول من أكتوبر 2023. أما الميعاد الثاني في مصروفات المدارس الحكومية لسداد القسط الثاني في يناير 2024. ويكون القسط الأخير مصروفات المدارس الحكومية من المصروفات المدرسية فيستحق في مارس 2024.

وكانت قد أكدت في وقت سابق التربية والتعليم المصرية أن سداد جميع المصروفات من خلال كافة منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك يكون من خلال الرقم القومي للطالب المقيد في شهادة الميلاد.