رئيس جامعة المنصورة يتفقد انتظام الدراسة في 3 كليات

تفقد د.شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، انتظام الدراسة والمحاضرات بكليات ومنشآت الجامعة بكليات بالعام الجامعى الجديد 2023/2024 حيث تفقد اليوم انتظام الدراسة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بكليات الهندسة والتجارة والحقوق.

قدم رئيس الجامعة، خلال الجولة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة والعاملين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى والاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73 متمنيًا لجميع منسوبيها التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالشباب وقد نظمت مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي لاستعراض أهم إنجازات الدَّولة المصرية في مختلف المجالات وأن الرئيس يولِّي التَّعليم اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع الطفرة التي تشهدها منظومة التَّعليم العالي بمصر، من خلال دعم الجامعات القائمة والتوسع لإنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية، فضلًا عن عَقد شراكات لتوفير منح لأبنائنا الطلاب، وبرامج التَّمويل؛ التي تستهدف جميعها تحسين جودة التعليم.

واستقبل رئيس الجامعة، خلال الجولة بكلية الهندسة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، وكلاء الكلية.

وتفقد خلال الجولة المدرجات وقاعات التدريس والمعامل، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات ورحب بالطلاب الجدد ووجه لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، كما استقبله بكلية التجارة أ.د طارق غلوش عميد كلية التجارة.

كما تفقد خلال الجولة انتظام الدراسة بالقاعات الدراسية ومعامل المحاكاة كما تفقد الأنشطة الطلابية المختلفة الفنية، الثقافية، الرياضية، الجوالة، كما استطلع آراء الطلاب حول الدراسة بالجامعة، ودعا الطلاب الى متابعة الانجازات التى تم عرضها بمؤتمر حكاية وطن ومتابعة انجازات الدولة المصرية وما تم من طفرات خلال 10 سنوات فى مختلف القطاعات.

واستقبل رئيس الجامعة خلال جولته بكلية الحقوق دكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق ووكلاء الكلية.

وشهد لقاء بطلاب الفرقة الأولى وأكد خلال كلمته لأبنائه الطلاب أن بداية العام الدراسى تظل فى ذاكرة كل طالب وأشار الى خطة الجامعة الاستراتيجية والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للعمل على تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم المعرفي واكسابهم الخبرات التدريبة للمنافسة بسوق العمل المحلى والدولى.

شريف خاطر: جامعة المنصورة خطت خطوات كبيرة في عملية الرقمنة

وأكد شرف خاطر أن جامعة المنصورة خطت خطوات كبيرة في عملية الرقمنة وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التَّحول الرقمي وتعمل على الإعداد الرقمي لخريجي الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل. وأشار الى حصول كلية الحقوق على جائزة أفضل كلية على مستوى 10 كليات بمسابقة التميز، وحصل برنامجى الدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية بكلية الحقوق على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول برنامجين تم اعتمادهما على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وتميز الكلية بالمكتبة الرقمية والمحكمة الصورية لتدريب الطلاب والعيادة القانونية.

واختتم كلمته بحث الطلاب على الاجتهاد والتزود بالمعرفة متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

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