الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جثمان سعد الدين إبراهيم يصل مسقط رأسه بالدقهلية استعدادًا لدفنه

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

وصل  جثمان الراحل الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، اليوم الثلاثاء، لمسقط رأسه قرية بدين التابعة لمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر أسرته.

وكان جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم قد تحرك من دولة إيطاليا، عصر أمس الإثنين، قادمًا إلى مسقط رأسه، لدفنه بمقابر أسرته بالقرية تنفيذًا لوصيته، وذلك بحضور زوجته وأبنائه.

اتشحت قرية بدين بمركز المنصورة بـمحافظة الدقهليه، بالسواد حزنًا على رحيل أحد أهم المفكرين السياسيين، يوم الجمعة الماضي، الدكتور سعد الدين  إبراهيم.

ونعى الراحل عدد من محبيه وتلاميذه، كما قدم عدد من الشخصيات واجب العزاء إلى أسرة الرحل داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

 

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IMG-20231003-WA0057
IMG-20231003-WA0056
IMG-20231003-WA0056
محافظة الدقهلية الدقهلية قرية بدين مركز المنصورة سعد الدين إبراهيم

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