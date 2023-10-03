تشييع جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم فى مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

شيع العشرات من أهالي مركز المنصورة في محافظة الدقهلية جثمان عالم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم في قريته "بدين" بعد عودة الجثمان من الخارج، وتم أداء الصلاة عليه بحضور أسرته.

وقد توفي الدكتور إبراهيم، الذي كان أستاذًا لعلم الاجتماع السياسي ومديرًا لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، قبل عدة أيام عن عمر ناهز 84 عامًا.

وعبر إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن حزنه فقدان العالم سعد الدين إبراهيم، مؤكدًا أنه تغمده الله بواسع رحمته.

وكتب إبراهيم حسان، المدير التنفيذ لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عبر صفحته: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزى أنفسنا ففقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته".

وكان ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم في عام 1938م، في محافظة الدقهلية تحديدا بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، ودرس في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956م من مدرسة الملك التام، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960.

وفي عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، وحصل على درجة الدكتوراه في عام 1968م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب، حيث إنه قد عمل معيدا بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرسا مساعدا في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964م حتى عام 1967.

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