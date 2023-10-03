"الوقائع" تنشر أسباب قرار محافظة الدقهلية بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للنجارة بالمنزلة

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة الدقهلية رقم 804 لسنة 2022 بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للنجارة والأثاث والعمارة بالمنزلة لتوقفها عن ممارسة نشاطها ووفاة أغلب أعضائها وانصراف الباقين عنها.

ونص قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 804 لسنة 2022 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 98 لسنة ٢٠١٨ بشأن تفويض المحافظين في بعض الاختصاصات؛ وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام.

قـــــــــررنا: المادة 1 - انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للنجارة والأثاث والعمارة بالمنزلة لتوقفها عن ممارسة نشاطها ووفاة أغلب أعضائها وانصراف الباقين عنها.

المادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. محافظ الدقهلية دكتور/ أيمن مختار.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية افتتح الأسبوع الماضي مؤتمر الدقهلية الثاني في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضية السكانية. وأعلن "محافظ الدقهلية" عن تدشين مبادرة "مصر أمانة" والتي تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وذلك بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، والنائبة شيماء نبيه عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.