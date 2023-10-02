الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى المنصورة يحتفلون بإعلان ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفل أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالألعاب النارية والهتافات بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة.  

وردد المواطنون هتافات دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات.
وشهد ميدان المحافظة بالمنصورة، احتشاد المئات من الأهالي لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وسيشهد الحفل وجود الفنانين شيماء المغربى، وحمزة الصغير، ومحمد شاهين، ومحمد رشاد، وفريق كورال روح الشرق.

وقال مصطفى محمد، أحد أبناء مدينة المنصورة، إن دعم الرئيس السيسي لاستكمال الخطط التنموية التي قام بها، والوصول إلى حلمنا في بناء وطن قوي هو واجب كل مواطن تجاه مصر.

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