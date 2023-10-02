مواطن من الدقهلية: الرئيس السيسى يبنى مستقبلًا يليق بمصر وشبابها

أعلن محمد أحمد، عن أحد أبناء مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إعلان تأييده الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما عبر عن فخره واعتزازه لوجود السيسي رئيسا لدولتنا، فهو يبذل قصارى جهده لبناء مستقبل يليق بمصر وشبابها.

وناشد محمد، شباب مصر وكل من شاهد مجهودات الرئيس السيسي ومشروعاته في بناء الدولة أن يحافظوا عليها بدعمهم للرئيس في الانتخابات القادمة لاستكمال ما قام به من إنجازات.

وتابع، أن السيسي تولي حكم مصر في فترة صعبة جدًا، واستطاع أن يتحدي الظروف والأزمات الاقتصادية العالميه، وتم إعداد الدولة المصرية عن طريق البنيه التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات التي أتاحت فرص عمل للشباب.