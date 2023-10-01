طالب من المنصورة: الدقهلية شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

قال الطالب كيفين وائل أحد شباب محافظة الدقهلية، إنه يؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية القادمة.

وأكد كيفين أحد أبناء محافظة الدقهلية، أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات وأنشأ الكثير من المشاريع، تحديدًا في محافظة الدقهلية.

وأضاف أن ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات رغم الأزمات الاقتصادية العالمية يستحق التقدير فنحن نشاهد بأعيننا أنه يتم إعداد الدولة المصرية عن طريق البنية التحتية وشبكة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة للاستثمار لتدخل الدولة المصرية في عهد جديد وعصر حديث يجعلنا من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.