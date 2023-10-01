الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة أهالي قرية دميانة بمركز بلقاس

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

انطلقت القافلة المتكاملة (جسور التنمية 22) لخدمة  أهالي قرية دميانة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، أمس السبت، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)،  تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد عطية البيومي  نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والعقيد إسماعيل معوض والعقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، وتنسيق كلًا من: دكتورة إيمان أحمد أبو الفضل منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، وشيماء محمد الصديق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، إسراء أحمد  منسق إداري للقافلة، وقد شملت القافلة المتكاملة (قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال).

وصرحت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه قد تم توقيع الكشف على (500) مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (22) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

 

القافلة البيطرية تكشف على 315 من الحيوانات والطيور


كما أعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة البيطرية كشفت على (315) من الحيوانات والطيور، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشة عمل فنية للتلوين الحر لحوالي (45) طفل وطفلة، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين إلى 14 سنة، ورشة عمل صناعة مسكات وتيجان لحوالي (50) طفل وطفلة، رسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (140) طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 14 سنة وشارك في تقديم الورش إسراء شتا ومحاسن محمود.

ومن جانبها صرحت الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أعضاء لجنة التوعية الصحية قد قدموا التوعية حيث قدمت الدكتورة إيناس صبري بالتوعية عن صحة المرأة وتنظيم الأسرة كما تحدثت الدكتورة هند وجيه الشافعي بالتحدث عن مسببات الأنيميا وطرق علاج والوقاية من الديدان في الأطفال وأسبابها وأعراضها.

ومن جانبه صرح دكتور متولي أبو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان القافلة الزراعية قامت بتقديم الإرشاد الزراعي لعدد من المزارعين، عن أهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل المهمة.

اهالي قرية دميانة مركز بلقاس محافظة الدقهلية المشروع القومي لتطوير الريف انطلاق القافله المتكامله

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