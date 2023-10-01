الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة طفلة من ترعة بالدقهلية

جثه
جثه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثة طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات من إحدى الترع بمدينة طلخا، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طلخا تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغًا إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بوجود جثة لطفلة صغيرة بأحد الترع بجوار كوبري القطار.

وانتقلت على الفور، قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن أن الجثة لطفلة تدعى “أمل”، 6 سنوات وذلك بترعة بجوار الكوبري قبل مصنع "معلا للمواسير".

وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طلخا تحت تصرفات النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف غموض وملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 

قوة الإنقاذ النهري محافظة الدقهلية النيابة العامة مدينة طلخا مشرحه مستشفي طلخا

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