الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنة من المنصورة: السيسي هو رجل المرحلة ولا يصلح غيره لحكم مصر

اسراء محمد
اسراء محمد

أعلنت إسراء محمد، أحد أبناء مدينة المنصورة،  تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وعبرت إسراء، عن شكرها وامتنانها للرئيس السيسي عن مجهوداته طوال فتره حكمه لمصر، وعن ما قام به من إنجازات وتغييرات في الدولة، وتمنت استمرار حكم السيسي لمصر، لأنه رجل المرحلة.

وقالت إسراء إن عند تولي السيسي حكم مصر كانت متدمرة، وأن السيسي هو السبب الأساسي في رجوع الأمن والأمان في شوارع مصر وطرقها.

السيسي يفكر لمستقبل الأجيال القادمة

وأكدت، على ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات في الدولة من مشاريع وطرق وكباري هي للإفادة على المدى البعيد، وأن السيسي يفكر ويخطط للمستقبل وللأجيال القادمة.

وقالت، إننا نتمنى استمرار فتره حكم السيسي في المرحلة القادمة لاستكمال الملفات التي تم فتحها للصحة والإسكان، و أن لا أحد يستطيع أن يسد مكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكمل مشواره في بناء الدولة.

وأكدت إسراء أن دعم الرئيس السيسي وتأييده في الانتخابات الرئاسية القادمة هو واجب علي كل شاب ومواطن شاهد الانجازات التي قام بها الرئيس على أرض الواقع.

عبد الفتاح السيسي السيسي مدينه المنصوره مصر استمرار حكم السيسي

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