عضو مجلس إدارة نادي الصيد: انتخاب الرئيس واجبنا نحو الوطن

أعلن محمد القصبي عضو مجلس إدارة نادي الصيد بمحافظة الدقهلية، دعمه وتأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال القصبي، إن انتخاب الرئيس السيسي هو واجبنا نحو الوطن لاستكمال ما قام به من إنجازات ومشاريع رغم الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد محمد القصبي، أن القرارات التي يأخذها السيسي لدعم المواطن البسيط والمعاشات، يرفع من الروح المعنوية لنا.

وأشار القصبي، إلى أن الأمن والأمان الذي وفره السيسي للمواطنين في الشارع المصري هو من أهم أسباب دعم المواطنين.

وأكد القصبي، على أن الرئيس وضع يده على كيفية مواجهة المشكلات التي تواجه مصر والعمل على حلها من خلال خطة تنموية مستديمة وذلك في كافة المجالات بداية من مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وإنشاء الطرق والكباري ومحطات توليد الكهرباء وانشاء المدن الجديدة والجامعات الأهلية التي تخدم سوق العمل.