مقرر شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي 2024 للرياضيات واللغة العربية والجغرافيا

ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبه والطالبات، عبر محركات البحث جوجل، عن المنهج الدراسي المقرر للصف الأول الثانوي العام، لأختبار أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

مقرر شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي 2024

منهج مادة اللغة العربية

فى مادة اللغة العربية جاءت كالتالي:

مكارم الأخلاق وحاتم الطائي، بفرع القراءة

الأفعال الناقصة والتامة، أفعال المقاربة والرجاء والشروع، بفرع النحو

الفصل الأول، والثاني، والثالث، بفرع القصة

الحقيقة والمجاز، والتشبيه، بفرع البلاغة

الشعر في العصر الجاهلي، النثر في العصر الجاهلي، بفرع الأدب

شباب تسامى للعلا، قيم الحياة الزوجية، بفرع النصوص

منهج مادة الجغرافيا

وفى منهج مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي 2024 (الدرس التمهيدى وموقع مصر، مدخل لدراسة علم الجغرافيا، موقع مصر وأهميته)

وفي مادة التاريخ (الوحدة الأولى)، الحضارة والتاريخ، مصادر دراسة الحضارات، عوامل قيام الحضارات

وفى مادة الكيمياء ( الباب الأول كامل / الباب الثاني الذي درس المول)

و فى مادة اللغة الإنجليزية ( Unit 1 & Unit 2 )

منهج مادة الرياضيات

حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد بيانيا – مقدمة عن الأعداد المركبة – الحد التخيلي – قوى ت الصحيحة – تساوي عددين مركبين – العمليات على الأعداد المركبة – جمع وطرح وضرب الأعداد المركبة – العددين المترافقين – قسمة الأعداد المركبة، بفرع الجبر.

الزاوية الموجهة: القياس الستيني للزاوية الموجهة – الوضع القياسي للزاوية الموجهة – القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة - موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد – الزوايا المتكافئة، بفرع حساب المثلثات

تشابه المضلعات – المضلعان المتشابهان – معدل التشابه لضلعين – تشابه المثلثات – مسلمة – نتائج هامة 1، 2 – نظرية 1 – نظرية 2 – العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين – النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين نظرية 3، بفرع الهندسة المستوية.

(الوحدة الأولى - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي- الموضوع الأول - التفكير الإنساني)، فى مادة مبادئ التفكير الفلسفي

(الكربوهيدرات-الأحماض النووية-التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية)، فى مادة الأحياء

( الباب الأول كامل- الباب الثاني الي درس انواع العجلة فقط)، فى مادة الفيزياء