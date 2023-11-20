موعد امتحانات نصف العام 2024 وإجازة نصف السنة الدراسية

حددت الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري موعد امتحانات نصف العام 2024 في المدارس الحكومية والرسمية، ولكن يختلف جدول امتحانات نصف العام 2024 من مدرسة لاخرى، حيث اوكلت وزارة التعليم المديريات في المحافظات بوضع الجداول بما يتوافق مع المدارس.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام 2024 وأجازة نصف السنة.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات نصف العام 2024 للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يوم الأحد 14 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024.

أما بالنسبة لطلاب التعليم الفني، فتبدأ امتحانات نصف العام 2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عقب انتهاء امتحانات امتحانات نصف العام 2024 للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وطلاب الشهادة الإعدادية، والتعليم الفني، حيث لا يتم إجراء امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الثانوية العامة حيث يؤدون الامتحان مرة واحدة في نهاية العام الدراسي.

وسيتم احتساب فترة امتحانات نصف العام ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد بداية الترم الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الخميس 25 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس 15 يونيو 2024.