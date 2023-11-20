موعد إجازة نصف العام 2023.. موعد الترم الدراسي الثاني

موعد إجازة نصف العام 2023 من أكثر الكلمات الدلالية بحثا في الأونة الأخيرة عبر جوجل وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني للعام الحالي.

موعد إجازة نصف العام 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة زمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وتم إعلانها بشكل تفصيلها من خلال كافة المواقع والمنصات الإلكترونية حيث تم تحديد موعد إجازة نصف العام 2023 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 حيث تستمر لمدة 15 يوما.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعداية ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 25 يناير 2024 حيث تجرى الامتحانات وفقا لجدول زمني يتم إعلانه في مديريات التربية والتعليم والإدارات التعلمية والمدارس خلال الأسابيع المقبلة لتمكن كل طالب من الانتهاء من المواد الدراسية ومراجعتها قبل الامتحانات.

موعد الترم الدراسي الثاني 2023-2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم وضعه للعام وذلك بالمدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم توحيد موعد الدراسة والامتحانات والإجازة.

ويتم اختيار اللجان الامتحانية لكافة المراحل التعليمية خلال الأيام المقبلة والتي تم توحيدها في امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وحتى يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط اللازمة لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على أرواحهم من حيث المساحة والتهوية ووسائل السلامة في المدارس والفصول.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 فيما يبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي وتم اعتماده رسميا.

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