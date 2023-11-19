محافظ الإسكندرية: انتظام الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة، غدًا الإثنين 20 نوفمبر، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية،

ونفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وتناشد المحافظة المواطنين التأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة، وذلك من خلال الروابط الآتية:-

محافظة الإسكندرية، الصفحة الرسمية

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محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية

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كان قد تم تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية.

وشهدت محافظة الاسكندرية تقلبات جوية شديدة بالتزامن مع المنخفض الجوي ونوة المكنسة التي اجتاحت مختلف مناطق المدينة الساحلية بأمطار غزيرة مستمرة، صحبتها رياح شديدة وارتفاع في أمواج البحر.

وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ والتأهب لسقوط الأمطار بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، حيث تم رفع حالة الاستعداد الكامل.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا متفاوتة الشدة رعدية أحيانًاا، مع اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر من 3 إلى 5 أمتار.

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

وأكد المحافظ على جميع المسئولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.