لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رسوم دخول الامتحانات لعام 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2024، وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى فى اتخاذ أولى الإجراءات من أجل الامتحانات.

وفي البداية، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن التحويلات للجان الممنوعة لا يتم إلا من خلال لجنة فى وزارة التربية والتعليم وهى التى تقرر.

وأفادت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور أن النقل فى الثانوية العامة فى اللجان التى تسمى لجان الشغب ممنوع إلا بعد تقديم أوراق رسمية للجنة وهى التى تقرر.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التفاصيل الكاملة الخاصة برسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، على أن يتم تعميم هذه الرسوم على المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية وتعميم هذه الرسوم على المدارس الثانوية من أجل تحصيلها من الطلاب خلال الفترات المقبلة.

رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

وجاءت الرسوم الرسمية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

_للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية: 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه.

_للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة: 210 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

_ يسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

_ يتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، في بيان رسمي أصدرته اليوم، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024