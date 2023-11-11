بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم في حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني

مر أكثر من ثلاثون يوما على العدوان الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الفلسطيني، وطوال هذه المدة حرصت الدولة المصرية علي تقديم كافة أوجه الدعم للمدنيين في غزة، علاوة علي الدعم السياسي والدبلوماسي للدولة بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة المعنية.

مصر قدمت دعما شاملا

وعلى نطاق الدعم الإنساني، قامت مصر بمد قطاع غزة بمئات الشاحنات حملت ما يزيد عن 6 آلاف طنًا من المساعدات الغذائية والاغاثية، كذلك مواد للمعيشة مثل البطاطين والخيام، علاوة علي شاحنات المستلزمات الطبية، في رباط مئات من الشباب المصري المتطوعين.

التحالف الوطني ساهم بأضخم قافلة

حيث قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي بمفرده القافلة الأضخم الأولي للمساعدات، حيث تضمنت 108 قاطرة محملة بــ 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 الف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الادوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا قرابة ١٨ يومًا أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وذلك لتخفيف الأوضاع عليهم جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة والتي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

بينما أطلق التحالف القافلة الثانية مطلع شهر نوفمبر الجاري حيث التي استهدفت مد جسر بري متواصل من المساعدات انطلق بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهم (بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبي العينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود- مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود- مؤسسة صناع الخير).

مصر تسبق العالم في تقديم المساعدات

ونجد مصر كذلك في مقدمة الدول الداعمة بشكل عام للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الشقيق في إيجاد دولة له كاملة ومستقلة، وتدعم كل الجهود التي ترمي إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجنيبه ويلات الحرب، وذلك ما دعا إليه باستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبالنظر لحجم المساعدات التي قدمها العالم بأكمله لغزة، نجد أن الدولة المصرية صاحبة النصيب الأكبر من كم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني لدعمه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

ونستعرض في السطور التالية حجم المساعدات التي قدمتها دول العالم لأهالي غزة، وكذلك حجم ما قدمته مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتجدر الإشارة أن مصر تواصل تصدر دول العالم في حجم وإمكانيات المساعدات المقدمة لأهالينا في غزة.

مصر تتصدر قائمة الدول المقدمة للمساعدات

•مصر 6944،29 طنًا

•ليبيا 546،9 طن

•الكويت 412 طن

•قطر 286 طنا

•تركيا 203،6 طنا

•باكستان 165،6 طن

•روسيا 115 طن

•الجزائر 104 طنا

•البحرين 79 طن

•بريطانيا 56،3 طنا

•فرنسا 48،2طنا

•الدنمارك 42 طن

•الهند 38 طن

•السعودية 33 طن

•المغرب 25 طن

•إندونيسيا 23،8 طن

•الأردن 20،8 طن

•فنزويلا 18،15 طن

•العراق 18 طن

•ماليزيا 16 طن

•تركمانستان 14،3 طن

•الامارات 13،5 طنا

•تونس 12،5 طنا

•كولومبيا 10 أطنان

•اليابان 8،6 أطنان

•اليونان 5 طنا

•البرازيل 3 طن

