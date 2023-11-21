مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024.. وتنبيه هام بشأن وضع الجداول

يبحث العديد من الطلاب عن مقررات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 بالتزامن مع قرب امتحانات الشهر لصفوف النقل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات شهر نوفمبر والتى تستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024

فى مادة اللغة العربية يأتى مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 كالتالى: الفصل الرابع والخامس من القصة وقيم اجتماعية وعصر صدر الإسلام (شعر ونثر) والاستعارة المكنية والعفو مأمول من أجل حياة كريمة.

أما فى اللغة الفرنسية: الدرس الثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية، أما فى مادة الفيزياء فإن مقرر شهر نوفمبر يأتى كالتالى حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: الفصل الأول من الباب الثاني + الفصل الثاني: معادلات الحركة بعجلة منتظمة فقط.

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أما فى مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 لمادة الأحياء: الفصل الثالث من الباب الأول + الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والتاريخ: الدرس الأول والثاني والثالث من الوحدة الثانية وفى مادة الجغرافيا: الدرس الثاني والثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

أما فى الفلسفة: الموضوع الثاني: الفلسفة نشأتها تعريفها وأهميتها وفى مادة الجبر يأتى مقرر شهر نوفكبر: تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية والمميز العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها مجموع الجذرين وحاصل ضربهما وتكوين المعادلة التربيعية متى علم جذراها تكوين معادلة تربيعية المعلومية جذري معادلة تربيعية أخرى.

أما فى حساب المثلثات: وحدات قياس الزاوية القياس الدائري الزاوية النصف قطرية والعلاقة بين القياس الستيني والدائري وطول قوس من دائرة الدوال المثلثية حائرة الوحدة الدوال المثلثية الأساسية للزاوية، مقلوبات الدوال المثلثية الأساسية.

وضع الجداول

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتتولي كل مديرية تعليمية وضع جدول الامتحان الخاص بها لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها.