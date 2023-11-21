الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب علاء قريطم يعلن دعمه وتفويضه للرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

أعلن النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعمه وتفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات التي يتخذها لحماية الأمن القومي المصري، وكذلك منع مخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وردد قريطم، العديد من الهتافات داخل قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: « تحيا مصر يا ريس،، معاك يا ريس،، وراك يا سيسي ».

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مدبولى: طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات

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"القاهرة الإخبارية": السماح لسكان المستوطنات البعيدة 4 كيلومترات من غزة بالعودة لمنازلهم

مناقشة ١٦ طلب احاطة

وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشة ١٦ طلب احاطة تقدم بهم عدد من النواب بمختلف توجهاتهم، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي حول التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة. 

رفض جميع النواب تهجير الفلسطينين لسيناء

وتحدث النائب عبد الهادي القصبي زعيم الاغلبية عن رفض جميع النواب تهجير الفلسطينين لسيناء، موضحا ان التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا علي حرص الدولة المصرية تقديم كافة الزعيم الاشقاء الفلسطينين ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي.
كما قام النائب عاطف مغاوري بالتوجه نحو المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووضع علي رقبته الشال الفلسطيني.
 

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