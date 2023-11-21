"القاهرة الإخبارية": السماح لسكان المستوطنات البعيدة 4 كيلومترات من غزة بالعودة لمنازلهم

أفادت قناة " القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمح لسكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

قصف إسرائيلى على مدرسة تأوي نازحين شمال قطاع غزة

وكانت فضائية "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة حفصة التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.