مسؤلون إسرائيليون: قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن مسؤولين إسرائيليين قالوا، إنهم قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى، وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

صفقة تبادل الأسرى

وقال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة أكدت أن صفقة تبادل الأسرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وأنها قد تكون من 5 إلى 10 أيام وفقًا لتصريحات مسئولين أمريكيين.

جون كيربي لديه بعض المعلومات عن تشكيلة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنه

وأضاف، مراسل القاهرة الإخبارية، أن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لديه بعض المعلومات عن تشكيلة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، وأكد أن من بينهم أمريكيين، ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن هذا يتعلق بأسباب أمنية تتعلق بالمحتجزين، ولأسباب سياسية لأن الولايات المتحدة ترى أن تسريب أي معلومات قد يطيح بالصفقة من أي من الطرفين.