الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسؤلون إسرائيليون: قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى

صفقة الأسرى
صفقة الأسرى

 أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن مسؤولين إسرائيليين قالوا، إنهم قريبون من التوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى، وذلك نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 صفقة تبادل الأسرى

وقال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة أكدت أن صفقة تبادل الأسرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وأنها قد تكون من 5 إلى 10 أيام وفقًا لتصريحات مسئولين أمريكيين.

 جون كيربي لديه بعض المعلومات عن تشكيلة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنه

وأضاف، مراسل القاهرة الإخبارية، أن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لديه بعض المعلومات عن تشكيلة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، وأكد أن من بينهم أمريكيين، ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن هذا يتعلق بأسباب أمنية تتعلق بالمحتجزين، ولأسباب سياسية لأن الولايات المتحدة ترى أن تسريب أي معلومات قد يطيح بالصفقة من أي من الطرفين.

إعلام إسر القاهرة الإخبارية صفقة الأسرى واشنطن تبادل الأسرى

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاءً منه

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

خبراء الأمم المتحدة "قلقون" من الفشل الدولى فى منع الإبادة الجماعية بغزة

لقطات حية من استقبال مصر مزيدًا من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح

فرنسا: عنف المستوطنين فى الضفة سياسة إرهاب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين

خبراء بالأمم المتحدة: هناك أدلة على زيادة التحريض على إبادة الشعب الفلسطينى

فرنسا: غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليس لإسرائيل حق تقرير من يحكمها

الأونروا: توقف 76 بئر مياه ومحطتى مياه شرب عن العمل فى غزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"سرقت ذهب حماتي ومراتي".. مواطن يطالب بتعويض 300 ألف جنيه من جارته بالمقطم

زعيم الأغلبية خلال جلسة البرلمان: النواب جميعًا يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء

رئيس الوزراء يصل البرلمان للرد على طلبات الإحاطة بشأن تدابير محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة

مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تكثف جهودها لتبادل الأسرى لدى طرفى النزاع بغزة

مصادر: تنسيق "مصرى - قطرى" للوصول إلى هدنة بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”