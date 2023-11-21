الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاءً منه

الاحتلال يقصف مستشفى
الاحتلال يقصف مستشفى الشفاء

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 13300 شهيد، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء السبت، أكثر من 13300 شهيد، بينهم نحو 5600 طفل و3550 امرأة. 

في سياق متصل، كشف متحدث وزارة الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية، عن أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي، ويشن حربا إعلامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

الصحة الفلسطيني ستشفى الشفاء القاهرة الإخبارية وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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