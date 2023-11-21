"الغد": "تيك توك" سبب تعاطف الشباب الأمريكي مع فلسطين أكثر من دعمهم لإسرائيل

عرضت فضائية "الغد" فيديوجراف تفصيلي عن منصة "تيك توك"، تكشف من خلاله حجم المساندة الدولية لفلسطين.

اتهام المنصة بالتلاعب بالخوارزميات للترويج عمدًا لمحتوى مؤيد لفلسطين

وكشف تطبيق "تيك توك" حجم المساندة الدولية لفلسطين بالرد على مزاعم سياسيين أميركيين، فيما اتهمت المنصة بالتلاعب بالخوارزميات للترويج عمدًا لمحتوى مؤيد لفلسطين بهدف غسل أدمغة الشباب.

استطلاع رأى نُشر عام 2010: غالبية الشباب في الولايات المتحدة يميلون إلى التعاطف مع فلسطين

وأوضحت القناة، أن تعاطف الشباب في أمريكا مع فلسطين أكثر من دعمهم لإسرائيل ومن قبل حتى ظهور "تيك توك"،واستندت إلى استطلاع رأى نُشر عام 2010 أجرته شركة “جالوب” أثبت أن غالبية الشباب في الولايات المتحدة يميلون إلى التعاطف مع فلسطين عكس كبار السن.

يأتي ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة، لليوم 46 على التوالي مما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.