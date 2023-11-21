مدبولى: طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات

أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرؤية المصرية تقوم على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأشار مدبولي إلى أن السياسة الإسرائيلية التي تقوم على غلق الأفق أمام القضية الفلسطينية ستكون عواقبها وخيمة، كما أكد أن مصر طرحت منذ بدء الأزمة ضرورة التحول الفوري للمسار السياسي والوصول لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن أن من نتائج انتصار حرب 1973 تغيير ميزان القوى والتأكيد من جانب الأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن مصر تتعرض لضغوط ليس في الوقت الحالي فقط، ولكن منذ فترة، ولذلك سارعت الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات.

سارعت الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات

وأضاف مدبولي أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهما دقيقا وواضحا لما تواجهه مصر من تحديات، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية كانت تنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة وتجهيز ودعم الجيش المصري لمواجهة التحديات.