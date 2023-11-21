الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، أن الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرؤية المصرية تقوم على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأشار مدبولي إلى أن السياسة الإسرائيلية التي تقوم على غلق الأفق أمام القضية الفلسطينية ستكون عواقبها وخيمة، كما أكد أن مصر طرحت منذ بدء الأزمة ضرورة التحول الفوري للمسار السياسي والوصول لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية. 

وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن أن من نتائج انتصار حرب 1973 تغيير ميزان القوى والتأكيد من جانب الأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن مصر تتعرض لضغوط ليس في الوقت الحالي فقط، ولكن منذ فترة، ولذلك سارعت الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات. 

سارعت الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات

وأضاف مدبولي أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهما دقيقا وواضحا لما تواجهه مصر من تحديات، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية كانت تنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة وتجهيز ودعم الجيش المصري لمواجهة التحديات. 

مصطفى مدبولى إقامة دولة فلسطينية انتصار حرب 1973 المشروعات القومية طلبات الإحاطة

مواد متعلقة

مدبولى: تهجير الفلسطينيين يعنى تصفية قضيتهم

"القصبى": الرئيس السيسى أعلن دعمه لفلسطين منذ اللحظات الأولى للعدوان

برلمانية: القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر"أمن قومى"

رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

رئيس مجلس النواب للمواطنين: الإدلاء بصوتك واجب وطنى وتعبر عن رأيك بوضوح

القاهرة الإخبارية: مقتل صحفيين ومواطنة فى قصف للاحتلال على جنوب لبنان

أعضاء مجلس النواب يدلون بكلماتهم ويناقشون مدبولى فى طلبات الإحاطة بشأن تهجير الفلسطينيين

رئيس مجلس النواب: الجميع على قلب رجل واحد فى الوقوف بجانب مصر ودعمها للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا