الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

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مدبولى: تهجير الفلسطينيين يعنى تصفية قضيتهم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، بأن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر لن تتوانى في استخدام كل الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وشدد "مدبولي" على أن أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي، وأي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية التي تتمسك برفض التهجير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر غير مقبول تماما ومصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن المحددات التي تتعامل بها مصر بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات فور بدء العدوان الغاشم على غزة وأن مصر أكدت رفضها القاطع.

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