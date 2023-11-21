رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين وجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، وذلك حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

أعضاء مجلس النواب يدلون بكلماتهم ويناقشون مدبولى فى طلبات الإحاطة

أدلى أعضاء مجلس النواب بكلماتهم أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في طلبات الإحاطة بشأن الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وصل إلى مجلس النواب، قبل قليل، للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة.