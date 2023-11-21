الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين وجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، وذلك حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

أعضاء مجلس النواب يدلون بكلماتهم ويناقشون مدبولى فى طلبات الإحاطة

أدلى أعضاء مجلس النواب بكلماتهم أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في طلبات الإحاطة بشأن الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وصل إلى مجلس النواب، قبل قليل، للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجلس النواب محاولات القضية الفلسطينية وجهود مصر تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب للمواطنين: الإدلاء بصوتك واجب وطنى وتعبر عن رأيك بوضوح

القاهرة الإخبارية: مقتل صحفيين ومواطنة فى قصف للاحتلال على جنوب لبنان

أعضاء مجلس النواب يدلون بكلماتهم ويناقشون مدبولى فى طلبات الإحاطة بشأن تهجير الفلسطينيين

رئيس مجلس النواب: الجميع على قلب رجل واحد فى الوقوف بجانب مصر ودعمها للشعب الفلسطينى

رئيس مجلس النواب: موقف مصر واضح ومستقر ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء: وضعنا برنامجًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة

مدبولى: اعتمدنا برنامجًا إصلاحيًا لتعزيز الاستدامة الاقتصادية

باحث: الجهود المصرية ترتبط بتطور الوضع في الداخل الفلسطيني

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”