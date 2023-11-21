الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أعضاء مجلس النواب يدلون بكلماتهم ويناقشون مدبولى فى طلبات الإحاطة بشأن تهجير الفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب

أدلى أعضاء مجلس النواب بكلماتهم أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في طلبات الإحاطة بشأن الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

كما يتم استعراض جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

مدبولى يصل البرلمان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب، قبل قليل، للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة.

جلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي تهجير الفلسطينيين الإحاطة

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