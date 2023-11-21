رئيس مجلس النواب: الجميع على قلب رجل واحد فى الوقوف بجانب مصر ودعمها للشعب الفلسطينى

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح، وقد نجحت في توصيل جميع المساعدات بمختلف أنواعها الغذائية والعلاجية والدوائية وكذلك الوقود للشعب الفلـسطيني.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال حوار خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: "إذ إننا أعضاء في المجال الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي"، مشيرًا إلى أن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد نتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح للشعب الفلسطيني

وأوضح رئيس مجلس النواب أن دعم موقف الرئيس السيسي من خلال جلسة لمجلس النواب في الوقوف على قلب رجل واحد لدعم أهلنا في غـزة، إذ إن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عمومًا ولأهالينا في غزة خصوصًا.