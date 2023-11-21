رئيس مجلس النواب: موقف مصر واضح ومستقر ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية

قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبّر عن موقف مصر باستمرار إزاء منع تصفية القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال حوار خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن موقف مصر واضح ومستقر ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية.

رئيس مجلس النواب: مصر تطالب فى المحافل الدولية بوقف العدوان

وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر تطالب في المحافل الدولية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني.