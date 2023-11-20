باحث: الجهود المصرية ترتبط بتطور الوضع في الداخل الفلسطيني

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر قامت بجهود عظيمة طوال الفترة الماضية ومنذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وأجرت قدرا كبير من المباحثات والاتصالات المكثفة التي يجريها الجانب المصري، واللقاءات الثنائية، وهذا يعتبر جزء من البعد السياسي في المقاربة المصرية في التعامل مع التصعيد الراهن.

وأضاف" فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المقاربة قامت بشكل أساسي على بعدين أساسيين، إنساني وسياسي، وتتضمن اتصالات ومباحثات مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة، والأيام الماضية شهدت مباحثات مكثفة في نفس السياق.

جهود مصرية كبيرة لمساندة القضية الفلسطينية

وأوضح الباحث، أن الجهود المصرية ترتبط بتطور الوضع في الداخل الفلسطيني، مؤكد أن التصعيد الإسرائيلي أصبح أكثر خطورة على مستويين رئيسين، وبدأت العمليات البرية الإسرائيلية تأخذ منحى مختلفا من خلال السعي لتثبيت الوجود في مناطق جنوب غزة، وتكثيف العمليات البرية في جنوب القطاع، وامتد الصراع للضفة الغربية.