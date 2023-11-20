الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطني": إطلاق قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة الخميس المقبل

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن القافلة الأولى كانت تتضمن 106 شاحنة، وانتظرت حت يدخولها 16 يومًا والمتطوعين في الخيم إمام معبر رفح، وبدخول أول 20 شاحنة وخارجها بعد التفريغ كان هناك شعور بالفرحة.

وكشف فؤاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن  التحالف الوطني للعمل الأهلي الخميس المقبل سيشهد إطلاق رسمي لقافلة ضخمة من المساعدات،  والأسبوع الماضي شهد إرسال ما يقرب من 200 شاحنة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، لافتا إلى أن 337 منها تابعة للتحالف الوطني، وبقية الشاحنات تابعة لجهات أخرى داخل الدولة المصرية، إضافة لعدد من المساعدات الخارجية.

المساعدات المصرية التي دخلت لقطاع غزة تمثل ما يقرب من 80%

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن  مجموع المساعدات المصرية التي دخلت لقطاع غزة تمثل ما يقرب من 80% إلى 85% من إجمالي المساعدات التي دخلت الأراضي الفلسطينية، وتضمنت مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ومياه وأغطية للشتاء وجميع المساعدات التي أبلغ بها الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر المصري.

 

محمود فؤاد عضو التحالف الوطني معبر رفح المساعدات الخميس المقبل التحالف الوطني للعمل الأهلي

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