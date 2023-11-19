الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 7 شاحنات وقود دخلت غزة عبر معبر رفح حتى الآن

إدخال شحنات وقود
إدخال شحنات وقود إلى غزة

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، هشام عبدالتواب، من أمام معبر رفح إدخال شاحنتيِّ وقود إلى قطاع غزة، صباح اليوم، عبر المعبر، ليصل إجمالي عدد شاحنات الوقود التي دخلت القطاع بالفعل إلى 7 شاحنات، بفضل الجهود المصرية لإدخال الوقود والمساعدات إلى القطاع الذي يتعرض لقصفٍ شديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف مراسل القناة، أن ذلك يتوافق مع التصريحات المصرية منذ أيام، بشأن ضغوطها في كل الاتجاهات لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، نظرًا للحاجة الماسَّة للوقود في غزة لتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات وكذلك المخابز وغيرها من المرافق الحيوية.

جهود مصرية لإدخال المساعدات إلى غزة

وأشار المراسل، إلى استمرار الجهود المصرية الحثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة من معبر رفح، والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، ومستمرة إلى اليوم، فيما بدأت مؤخرًا في إدخال الوقود إلى القطاع.

 

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