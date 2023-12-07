تعليم قنا: تسليم عقود العمل للمعلمين المساعدين الجديد بعد اجتياز الاختبارات

سلم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أول عقود العمل كمعلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بقنا للفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في حضور مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا.

واستقبلت المديرية، أول مائة معلم من معلمات رياض الاطفال ومعلمو الفصول الجدد ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للعمل كمعلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتي تمت بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووجه مدير تعليم قنا اللجنة المشكلة بعضوية خالد هاشم مدير الإدارة القانونية وأحمد زين الموجه العام المالي والإداري وأعضاء اللجنة المكلفين بمراجعة مسوغات التعيين من إدارة الموارد البشرية إلى توزيع المرشحين إلى مجموعات واستقبال مائة معلم بصفة يومية داخل قاعة المديرية منعا للتزاحم.

ولفت الوكيل، إلى بذل كل الجهود لإنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمات واستلامهن العمل بالأماكن الأكثر احتياجًا لما يمثله ذلك من دعم لمنظومة التعليم بقنا والاستفادة من طموح وأفكار وحماس المعلمات والمعلمين الجدد.

وكان قد شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات محاكاة الانتخابات الرئاسية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان، ضمن مبادرة " بلدنا أمانة بين ايدينا "، وذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتنمية ورفع الوعي السياسي والفكري لطلاب المرحلة الثانوية وتهيئتهم للقيام بدور ايجابي وفاعل في الحياة السياسية.

ونظمت المحاكاة بمدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بقنا، وحضرها منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا والدكتور نجم أحمد مديرعام التعليم الفني والدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام والدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرآة بقنا والدكتور وائل طلعت نقيب الاطباء البيطريين والدكتور أحمد شورى العميد السابق لمعهد الخدمة الاجتماعية ورضا رسلان نقيب معلمي مركز قنا وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي وعبير حمدي مدير إدارة مدرسة السيدة زينب والدكتور خالد عبد القادر وايمن حلوي وقيادات المديرية وإدارة قنا التعليمية.