مدير "تعليم نجع حمادي" يُتابع انتظام العمل بالمدرسة الفنية بنات بالألومنيوم

فاجأ الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الإثنين، مدرسة الفنية بنات بالألومنيوم، لمتابعة سير العملية التعليمية، والانضباط الإداري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجولات الميدانية علي المدارس، للوقوف علي السلبيات ومعالجتها علي الفور..

وتفقد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، الفصول الدراسية وورش العملي، واطلع علي السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات بالمدرسة.

وشدد “وزيري” علي تفعيل سجل التكليفات والمهام الخاصة بالمدرسة، وتفعيل سجل التحركات، وختم وترقيم السجلات، وختم الجداول الدراسية، والمداومة علي نظافة الفصول الدراسية، والورش، كما شدد علي تفعيل الكتاب الدوري رقم (30) و(33) والخاصين بتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية.

رافق مدير عام الإدارة، عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة.