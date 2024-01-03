الأربعاء 03 يناير 2024
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مصر

غدًا.. غلق باب تحديث بيانات الأول والثانى الثانوى استعدادًا لامتحانات الفصل الأول

جريدة الدستور

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الخميس، باب تحديث بيانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الحالى.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.

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وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه في ضوء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى للصفين الأول ووالثانى الثانوى العام يتم عقد الامتحانات وفق آليات محددة كالتالى:

- يتم إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقًا لما مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024، ويتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالادارة وفقًا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى 21 نوفمبر 2022 على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ويتم أداء الامتحانات على النحو التالي:-

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونيًا 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وشددت الوزارة على أنه في حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجةبعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الأعوام السابقة.

الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسي الأول تفعيل كود الطالب ب الحساب المدرسي الموحد تسجيل الاستمارة الإلكترونية

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