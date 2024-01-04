تعليم العاصمة تحتفل باليوم العالمى للغة برايل " نراكم بقلوبنا "

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمى للغة برايل، برعاية أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث أشار إلى أهمية توفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين من ذوى الاحتياجات الخاصة ويجب أن يكونوا متساويين فى الحصول على الحقوق الممنوحة لغيرهم.

ويرتبط الإحتفال باليوم العالمى لبرايل بمولد مؤسس هذه اللغة ( لويس برايل) الذى ولد فى نفس اليوم عام ١٨٠٩ بمدينة كوبفراي إحدى مدن باريس عاصمة فرنسا.

واستوحى برايل الفكرة من ضابط في الجيش الفرنسي ابتكر طريقه مشفرة يستطيع بها الجنود التخاطب دون كلام.

وتتكون لغة برايل من عرض لرموز الأبجدية والرقمية من خلال (٦) نقاط، والتي تمثل الحروف والأرقام، ويمكن التعرف عليها باللمس، بما في ذلك رموز العلوم والموسيقى والرياضيات، وتستخدم لغة برايل في إنتاج الكتب والمطبوعات المكتوبة بالخط المرئي، وهذا يساعد المكفوفين في الحصول على المعلومات الهامة، مما يُحقق الكفاءة والمساواة.

ماهي طريقة برايل؟

وتعد طريقة برايل، هي وسيلة الاتصال الوحيدة للمكفوفين في مجال التعليم والتعلم والإطلاع على الاتصالات المكتوبة، وذلك في سياق الدمج الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادتان ( ٢١، ٢٤ ) من اتفاقية حقوق الأشخاص.

استكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اليوم.. والطلاب في إجازة حتى الثلاثاء المقبل



وكانت قد وجَّهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد14).

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد ـسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

txtآخر التطورات بشأن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.