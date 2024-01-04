الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تكشف خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أي استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناءً على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجارى حيث يبدأ الطلاب بتسجيل الاستمارات الالكترونية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها، مضيفة أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ آخر موعد التسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٩.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ورسوم الامتحانات

المواد بالشعب المختلفة

وأكدت الوزارة، أنه يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي كالاتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( العلوم ):

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البينية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ):
اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

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بعد إعلان «التعليم» عنها.. موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

خطوات مراجعة الاستمارة 

وحددت الوزارة خطوات مراجعة الاستمارة حيث يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بكافة ماستملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقًا لما قام بتسجيله الكترونيًا وتسليم أصل شهادة ميلاد ( كمبيوتر ( وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعند (۳) ثلاث صور حديثة للطالب مقاس ٤ ٦٠ سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

-  يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة اليكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف ( 150 - امتحانات ) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها، وعلى المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الالكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: 1) الشعبة ( مواد التخصص ) واللغة الأجنبية الأولى  والديانة ومواد الرسوب للطلاب الراسبين والمواد المترجمة.
- على الطالب أن يوضح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ) واللغة الأجنبية الثانية ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية ( التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانيةو اللغة الأجنبية الثانية كانت لغته الأولى في الفرنسية أو الألمانية، وإذا كان الطالب معنى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية.

-يسجل طلاب مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.

- سيتم سداد مبلغ 20عشرون جنيها نظير استخراج بیان درجات رسوب عن كل طالب راسب مفيد ) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات  على أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف ( ۱۵۰ د امتحانات ( الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية. (

- بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف (۱۵۰) د امتحانات )

التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 التسجيل الإلكترونى الشعبة العلمية الاقتصاد والاحصاء طلاب الشعبة الأدبية الاستمارات الإلكترونية

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