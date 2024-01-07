أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد حيث يبحث كثير من الناس عن سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الأحد 7 يناير 2024 من اكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد

ويبحث الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين عن سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الأحد 7 يناير 2024، خاصة بعد أن شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الصاغة.

وسعر الذهب بالمصنعية يتم اضافة ما بين ٦٠ جنيه وحتى ٢٠٠ جنيه أو أكثر وفق عيار الذهب الذي يتم شراؤه فعيار ١٨ أعلى في المصنعية وعيار ٢١ أقل مصنعية والأقل منه عيار ٢٤، كذلك تختلف المصنعية من صائغ لأخر.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 الشراء ( 3783 ) - البيع ( 3736 ).

سعر الذهب عيار 22 الشراء ( 3468 ) - البيع (3425)

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد



سعر الذهب عيار 21 الشراء ( 3310 ) - البيع ( 3269 ).

سعر الذهب عيار 18 الشراء ( 2837 ) - البيع ( 2802 ).

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

1 - سعر الذهب اليوم الأحد عيار 24 بالمصنعية والدمغة سجل نحو 3837 جنيهًا.

2 - سعر الذهب اليوم الأحد عيار 21 بالمصنعية والدمغة سجل نحو 3370 جنيهًا.

3 - سعر الذهب اليوم الأحد عيار 18 بالمصنعية والدمغة سجل نحو 2903 جنيهات.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،167 جنيه وللشراء 2،200 جنيه

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،857 جنيه وللشراء 1،886 جنيه

سعر الاونصة للبيع 115،514 جنيه وللشراء 117،291 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 26،000 جنيه وللشراء 26،400 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،714،286 جنيه وللشراء 3،771،429 جنيه

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3703 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 9172 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18145 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 36690 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 73830 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 114105 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 18345 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 366100 جنيه.