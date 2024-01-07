أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.. وعدد المستحقين للدعم في مصر

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا في ظل إعلان وزارة التموين عن ضح أكثر من 30 سلعة تموينية في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الجاري استعدادا لصرف حصص المواطنين.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

أكد الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل إلى 6 شهور يتم تخزينهم في نحو 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة حيث يصل عدد المواطنين المقيدين في منظومة دعم بطاقات التموين إلى 64 مليون مواطن في نحو 22 مليون بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو السكر نحو 12.60 جنيه.

سجلت زجاجة الزيت الخليط وزن 800 مللي نحو 30 جنيه.

سجل سعر كيس المكونة وزن 800 جم نحو 13 جنيها.

سجل سعر علبة مرقة الدجاج نحو 6 جنيهات.

سجل سعر العدس المجروش وزن 500 جم نحو 21 جنيه.

سجل سعر علبة الفول وزن 500 جم نحو 9 جنيهات.

سجل سعر كليو الدقيق نحو 18 جنيه.

سجل سعر علبة المسلي صناعي وزن 800 جرام نحو 36 جنيه.

سجلت علبة الشاي وزن 40 جم نحو 5 جنيهات.

سجلت علبة الصلصة وزن 300 جم نحو 8 جنيهات.

سجلت علبة التونة المفتفتة وزن 140 جم نحو 18 جنيهات.

سجلت علبة المربى وزن 350 جم نحو 16 جنيهات.

سجلت علبة جبنة وزن 125 جم نحو 4.5 جنيهات.

سجل سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك وزن 800 كجم نحو 25 جنيه.

سجلت سعر الصابونة وزن 125 جم نحو 3 جنيهات.

وصل سعر كيس الملح وزن 300 جم نحو 1.25 جنيه.

وصل سعر بار حلاوة سادة وزن 40 جم نحو 3 جنيهات.

وصل سعر بسكويت يويوز ويفر نحو 2.75 جنيه.

وصل سعر علبة الطحينة البيضاء وزن 140 جم نحو 3.75 جنيه.

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