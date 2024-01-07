الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.. وعدد المستحقين للدعم في مصر

السلع التموينية
السلع التموينية

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا في ظل إعلان وزارة التموين عن ضح أكثر من 30 سلعة تموينية في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الجاري استعدادا لصرف حصص المواطنين.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

أكد  الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل إلى 6 شهور يتم تخزينهم في  نحو 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة حيث يصل عدد المواطنين المقيدين في منظومة دعم بطاقات التموين إلى 64 مليون مواطن في نحو 22 مليون بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 كما يلي:-

  • سجل سعر كيلو السكر نحو 12.60 جنيه.
  • سجلت زجاجة الزيت الخليط وزن 800 مللي نحو 30 جنيه.
  • سجل سعر كيس المكونة وزن 800 جم نحو 13 جنيها.
  • سجل سعر علبة مرقة الدجاج نحو 6 جنيهات.

للمهتمين بمعرفة الأسعار.. تعرف على أسعار السلع التموينية في يناير 2024

بـ 36.1 مليار جنيه.. 63 مليون مستفيد من السلع التموينية خلال 2023

  • سجل سعر العدس المجروش وزن 500 جم نحو 21 جنيه.
  • سجل سعر علبة الفول وزن 500 جم نحو 9 جنيهات.
  • سجل سعر كليو الدقيق نحو 18 جنيه.
  • سجل سعر علبة المسلي صناعي وزن 800 جرام نحو 36 جنيه.
  • سجلت علبة الشاي وزن 40 جم نحو 5 جنيهات.
  • سجلت علبة الصلصة وزن 300 جم نحو 8 جنيهات.
  • سجلت علبة التونة المفتفتة وزن 140 جم نحو 18 جنيهات.
  • سجلت علبة المربى وزن 350 جم نحو 16 جنيهات.
  • سجلت علبة جبنة وزن 125 جم نحو 4.5 جنيهات.
txt

نائب محافظ القاهرة يشدد على استمرار الحملات التموينية على منافذ بيع السلع

txt

تعرف على جميع أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

  • سجل سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك وزن 800 كجم نحو 25 جنيه.
  • سجلت سعر الصابونة وزن 125 جم نحو 3 جنيهات.
  • وصل سعر كيس الملح وزن 300 جم نحو 1.25 جنيه.
  • وصل سعر بار حلاوة سادة وزن 40 جم نحو 3 جنيهات.
  • وصل سعر بسكويت يويوز ويفر نحو 2.75 جنيه.
  • وصل سعر علبة الطحينة البيضاء وزن 140 جم نحو 3.75 جنيه.

اقرأ أيضا 

تعرف على نصيب كل فرد من السلع التموينية شهريا 

أسعار السلع التموينية السلع التموينية التموين بطاقات التموين شهر يناير 2024 وزارة التموين سلعة تموينية

مواد متعلقة

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون مصنعية

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة.. وتردد القنوات الناقلة

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024.. وطرق السداد

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024.. ورابط تسجيل بيانات الطلاب

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024.. وأفضل عبارات المعايدة

كم باقي على شهر رجب 2024 ؟.. وأدعية استقباله المأثورة

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة.. وموعد انتهاء امتحانات الترم الأول

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين