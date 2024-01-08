الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024.. وموعد انطلاق البطولة

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية 2024

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024.. وموعد انطلاق البطولة في نسختها الرابعة والثلاثون محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من كافة دول العالم، وذلك للاستمتاع بالمباريات التي تقام في دولة كوت ديفوار، وذلك عقب تأجيلها من شهر يونيو ويوليو 2023 وفقا لقرار اتحاد كرة القدم الإفريقي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في القارة السمراء.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

يرغب الكثيرين من هواه مشاهدة مباريات كرة القدم في الاستمتاع بمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في تسختها الـ 34 بدولة كوت ديفوار ولذلك تعرض من خلال التقرير التالي القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بشكل مجاني والتي حصلت على حقوق البث المباشر والتي يمكن ضبط إشارة بثها كما يلي:-

قناة bein sport HD2 Max

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11623.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ESPN 901

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 12609.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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كأس الأمم.. 5 نجوم يتصارعون على الأفضل فى كوت ديفوار

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جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

قناة RING HD

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة bein sport HD

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11084.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة النبأ الليبية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11096.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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بعثة منتخب المغرب تطير إلى كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2023

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ناقد رياضى: زيارة الرئيس السيسى تدريبات المنتخب قبل كأس الأمم الإفريقية رسالة مهمة

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

أصدر اتحاد كرة القدم الافريقي قرار بإقامة النسخة الرابعة والثلاثون من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 خلال الفترة من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير 2024 في ساحل العاج حيث يشمرك فيها نحو 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات جاءت كما يلي:-

المجموعة 1: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة 2: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

المجموعة 3: السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا.

المجموعة 4: الجزائر، بوركينا فاسو، مورويتانيا، انغولا.

المجموعة 5: تونس، مالي، جنوب افريقيا، ناميبيا.

المجموعة 6: المغرب، كونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

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تفاصيل إقامة كأس الأمم الافريقية 2024

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا القنوات الناقلة كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2024 بطولة كأس الامم الافريقية الأمم الأفريقية 2024 اتحاد كرة القدم الافريقي

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