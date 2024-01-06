السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الأمم.. 5 نجوم يتصارعون على الأفضل فى كوت ديفوار

صلاح ماني حكيمي
صلاح ماني حكيمي

اقتربت ساعات انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34، حيث تقام في كوت ديفوار منتصف الشهر الجاري.

وتشهد البطولة الحالية العديد من النجوم الذي سيتنافسون على الأفضل، وعلى رأسهم قائد منتخبنا الوطني.

"الدستور" تستعرض أبرز 5 لاعبين سيتصارعون على الأفضل خلال نسخة كوت ديفوار 2023.

محمد صلاح

نجم ليفربول الإنجليزي يقدم واحدًا من أفضل مواسمه، حيث يدخل وهدفه التتويج بالبطولات الذي كان قريبًا منها في 2017 و2022 عندما وصل للنهائي وخسر مرتين.

ويفتقد صلاح للتتويج ببطولة مع المنتخب المصري، حيث يدخل البطولة وهو قائد للفراعنة للمرة الثانية.

صلاح يقدم موسمًا فرديًا مميزًا، حيث شارك في 27 لقاء وأسهم بـ27 هدفًا بواقع تسجيله 18 وصناعته لـ9 أهداف.


فيكتور أوسيمين

النيجيري أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة وهو متوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

أوسيمين يريد السير على موسمه الرائع الموسم الماضي بعدما أسهم في تتويج نابولي بالكالتشيو بعد غياب سنوات.

ولعب صاحب الـ25 عامًا هذا الموسم 18 لقاء وسجل 8 وصنع 3.

ولم يكن أوسيمين محظوظًا في البطولة الماضية، بعدما أصيب قبل البطولة لم يدخل قائمة النسور.

 

ساديو ماني

حامل اللقب ولاعب نادي النصر السعودي، يدخل البطولة وهو واحد من المرشحين للحفاظ على اللقب التاريخي الذي حقق لبلاده لأول مرة في النسخة الماضية.

وبعد تجربة غير موفقة في بايرن ميونخ الألماني، أعاد ماني مسيرته للتألق من جديد مع النصر السعودي هذا الموسم.

ويتوهج ماني مع النصر في جميع البطولات، حيث شارك في 26 لقاء وأسهم في 18 هدفًا بواقع 12 هدفًا و6 صناعة.

 

محمد قدوس

لاعب وسط منتخب غانا يريد مواصلة موسمه المميز مع فريقه وست هام الإنجليزي بالتألق رفقة منتخب بلاده.

قدوس واحد من أبرز لاعبي البريميرليج هذا الموسم منذ انتقاله في الصيف للهامرز، حيث شارك في 27 لقاء سجل 13 هدفًا وصنع 2.

ويبحث قدوس الذي أيضًا قدم أداء رائعًا في مونديال قطر، مواصلة تقديم مستويات مع غانا في كوت ديفوار، حيث يبحث رفقة النجوم السوداء للتتويج بالبطولة بعد غياب 42 عامًا.


أشرف حكيمي

ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، يخوض رفقة المغرب بطولة مهمة لصاحب الإنجاز العربي والإفريقي في مونديال قطر.

ويبحث المغرب عن البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 48 عامًا منذ آخر تتويج.

وقد تكون الفرصة مواتية للجيل الذهبي الذي يبحث عن دخول التاريخ بالمركز الرابع في العالم والتتويج بكأس الأمم.

وشارك حكيمي هذا الموسم في 21 لقاء، سجل 4 وصنع 4.

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