الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، تسهيلا على المواطنين المستفيدين من البرنامج في معرفة ما إذا كان المعاش ساريًا أم تم تجميده.

خطوات الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة:

 

-الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
-الضغط على أيقونة "البرامج والمبادرات".
-اختيار برنامج "تكافل وكرامة".
-الضغط على أيقونة "استعلم عن نتيجتك".
-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
-الضغط على زر "استعلام".


نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة:

 

ستظهر نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة، سواء كانت "سارية" أو "مجمدة" أو "موقوف".

بالرقم القومي| رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

هتكشف بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة:

 

ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.


ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.


أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.


تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم القومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.


أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.
 

سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري.


يمكن الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة مرة واحدة فقط كل شهر.

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خطوات الاستعلام عن معاش (تكافل وكرامة) 2024

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