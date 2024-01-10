الآن.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرابط الرسمي

مع بداية شهر يناير يحرص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 عبر جوجل، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إمكانية الاستعلام بسهولة عن الأسماء الجدد بالبرنامج من خلال الرقم القومي، إذ يرغب الكثير من الأشخاص بمعرفة موقفه من خلال فيزا تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وأماكن صرف المعاشات.

ويمكن أن يتواصل كافة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك مع أحد المسؤولين بخدمة العملاء، عبر الرقم الذي قامت بتخصيصه وزارة التضامن وهو (19680)، والاستعلام عن جميع الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي يكون من خلال الآتي:

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الوزارة من هنا.

الخطوة الثانية: ادخال الرقم القومي الخاص به، بشرط أن تكون البطاقة سارية، وبعدها الضغط على خانة استعلام.

الخطوة الثالثة: ستظهر نتيجة الاستعلام للشخص وحالة البطاقة التابعة له سواء كانت هذه البطاقة تكون سارية أو تكون متوقفة، وما هي نوع البطاقة.

كيفية تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة 2024

ومن ناحية أخرى يتاح تقديم اعتراض على هذا المعاش الخاص بتكافل وكرامة وذلك بكل سهولة ويسر، وذلك عبر عمل الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول بموقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثم قم بالنقر على قائمة «الاستعلام عن النتيجة».

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

قم بالنقر على قائمة «تسجيل شكوى».

قم بإدخال كافة المعلومات اللازمة، وكذلك ثم النقر على أيقونة «إرسال الطلب»، وبذلك سيتم تقديم الشكوى على النتيجة المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة